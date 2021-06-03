Калуга, , 15:51 — REGNUM О внедрении в Калужской области инновационных технологий на примерах сотрудничества с французскими партнёрами по реализации программы «Умный город» Метрополии Монпелье-Средиземноморье, а также регионов Лемузен и Иль-де-Франс рассказал в выступлении на панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция» губернатор Владислав Шапша. Мероприятие состоялось 3 июня в рамках деловой программы XXIV Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Владислав Шапша выступил на дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция» Admoblkaluga.ru

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Калужский губернатор поблагодарил за сотрудничество французских инвесторов, которые развивают свои предприятия в регионе. В качестве примера Владислав Шапша привел АО «Л'Ореаль», которое вдвое увеличило производство с момента строительства завода.

Глава области выразил уверенность в том, что и в дальнейшем зеленые технологии будут внедряться для производства безопасной для окружающей среды продукции.

Модератор дискуссии — корреспондент MEDEF International в России, член правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) Филипп Перегорье заявил, что французские компании чувствуют себя на калужской земле, как дома. По его мнению, российский и французский бизнес готовы реализовывать совместные проекты, цель которых — улучшение качества жизни людей в условиях устойчивого развития экономики.

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