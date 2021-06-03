Черкесск, , 15:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии скончались еще два пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 141, сообщили 3 июня в федеральном оперативном штабе.

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По смертности от COVID-19 Карачаево-Черкесия, до недавнего времени бывшая на последнем месте в Северо-Кавказском федеральном округе, опередила Чечню, заняв второе место в списке субъектов СКФО по числу летальных исходов.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии насчитывается 20 484 носителя коронавируса. Из них выздоровели 20 136 пациентов, в том числе 14 человек за прошедший день.

В ковидных госпиталях проходят лечение 116 человек. Всего в республике в настоящее время 207 «активных» больных.