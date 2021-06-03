Луганск, , 15:46 — REGNUM Процесс выстраивания отношений с Россией продолжает Луганская Народная Республика. Об этом заявил полномочный представитель республики на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, сообщает 3 июня Луганскинформцентр.

«Идёт очень серьезное выстраивание взаимоотношений с Российской Федерацией», — отметил Дейнего.

Он добавил, что Луганск очень серьёзно заботится о русскоговорящем населении территорий, подконтрольных Украине. Так, на этих людей ориентирована программа по воссоединению населения Донбасса.

Она направлена на укрепление связей в культуре, гуманитарной и профессиональной сферах, оказание услуг в образовании, медицине и других областях.

Экономика ЛНР сложно работает из-за блокады со стороны Киева, она переориентирована на внутреннего потребителя. До конфликта в Донбассе регион экономически ориентировался на экспорт.

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