Москва, , 15:53 — REGNUM Отказ от доллара в качестве одной из валютных резерв Фонда национального благосостояния, о котором заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, является в большей степени символическим актом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил экономист Василий Колташов, комментируя соответствующее решение властей.

«Отказ от резервирования в рамках политики министерства финансов РФ в долларах, является в большей мере символическим актом. По сути, это мало что меняет. Потому что Центральный банк и министерство финансов во многом уже от американской валюты если не отошли, то отодвинулись», — сказал эксперт.

Свое мнение он объяснил тем, что в России продолжает действовать бюджетное правило, в рамках которого доходы от нефти выше запланированных идут на закупку иностранной валюты, которая используется в качестве финансового резерва.

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