Лос-Анджелес, США, , 15:45 — REGNUM Стартовали съёмки финальных эпизодов третьего сезона супергеройского сериала «Титаны». Об этом 3 июня сообщает портал ComicBook.

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Оператор-постановщик проекта Борис Мойсовски опубликовал фото со съёмок 13 эпизода — последнего в третьем сезоне. Однако дата премьеры новых серий всё ещё не сообщается.

«Титаны» — это супергеройский сериал, основанный на комиксах DC Comics о команде Юных Титанов. Третий сезон шоу выйдет на сервисе HBO Max.

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