Москва, , 15:44 — REGNUM Вдвойне печально, что некоторые представители законодательной власти на базовом уровне не знают элементарных законов, в частности, в сфере пенсионного обеспечения. Но оказывается всё предельно просто, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Начнем с главного: коллектор коллектору рознь. И если, действительно, есть те, кто ведет себя по отношению к должникам некорректно, то большинство все-таки законы соблюдают, предельно вежливы и действуют исключительно в пределах правового поля.

Первое, что следует учитывать в контексте предложенного Милоновым: лишить пенсии (а также ввести запрет на трудовую деятельность) ту или иную категорию российских граждан не позволяет Конституция РФ.

Пусть г-н Милонов внимательно перечитает ч. 2 ст. 39 Конституции РФ и п. 1 ст. 3 «Закона о трудовых пенсиях». Так что его предложение по определению неконституционно и волне может быть рассмотрено в суде как публичный призыв нарушать действующий Основной закон Российской Федерации.

Там же, в статье 37 Конституции оговаривается безоговорочное право на труд любого гражданина нашей страны. На лицо — публичный призыв нарушать Конституцию.

Что касается коллекторов, то это не бандиты с большой дороги (за очень редким исключением), а сотрудники специальных компаний, работающие в соответствии с законом 230-ФЗ «О коллекторской деятельности», где четко и ясно прописаны все их права и обязанности.

Равно как и ответственность за нарушение закона. Коллекторы имеют право звонить должнику, строго с 08:00 до 22:00 по будням и с 09:00 до 20:00 в выходные дни. В день можно сделать один звонок и всего два звонка в неделю.

Им позволено один раз в неделю посетить должника лично. И всё! Никаких ужасов, рассказанных депутатом, законом не предусмотрено.

И последнее, Милонов рассказывает некие страшные вещи про то, как ужасные коллекторы мучают людей, пытаясь выманить у них потом и кровью заработанные деньги.

А Милонов не задумывался, что коллекторы могут требовать с должника уплаты алиментов, чтобы поддержать одинокую многодетную мать?

Он не подумал, что если должники не будут возвращать деньги банкам, то последние в момент разорятся, а накопления всех остальных граждан, находящиеся на депозитах в кредитных учреждениях, просто «сгорят»

Мне кажется, что никакой реальной подоплеки в словах депутата вообще нет. Это просто попытка привлечь к себе внимание.

Милонов очень любит эпатажные заявления и очень любит быть в центре внимания. А репутация депутата и законотворца? Так ведь не все же дорожат своей репутацией», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов («Единая Россия») призвал лишить пенсий граждан, которые занимаются коллекторской деятельностью.

Читайте также: Милонов предложил лишить работающих коллекторами граждан пенсий