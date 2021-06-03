Белгород, , 15:46 — REGNUM Центр опережающей профессиональной подготовки планирую создать на территории Белгородской области. Партнёром региона выступит АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Соответствующее соглашение стороны подписали 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

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Подписи под документом поставили врио губернатора Вячеслав Гладков и руководитель АСИ Светлана Чупшева. В рамках соглашения планируется расширение механизмов по созданию наиболее благоприятных условий по улучшению инвестиционного климата в регионе, развитию социального направления и внутреннего туризма, продвижению общественно значимых инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства и жителей области.

«Запланировали создать на территории Белгородской области Центр опережающей профессиональной подготовки и организовать конкурсы технологических проектов для представителей малого и среднего предпринимательства региона. Соглашение позволит обеспечить комфортные условия в регионе для новых инвесторов, что в свою очередь обеспечит создание новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы. А это важный шаг к развитию экономики», — отметил на своей странице в социальной сети врио губернатора.

По инициативе сторон в Белгородской области также будут проводить соревнования по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», развивать сеть «Точек кипения».