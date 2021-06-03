Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Решение вывести доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) обусловлено угрозой санкций США. Об этом 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства», — подчеркнул Белоусов.

Он также уверен, что эта мера никак не отразится на курсе рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начинает отказ от использования доллара в качестве резервной валюты ФНБ. По его словам, министерство в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью «обнулив» долю американской валюты. При этом увеличатся вложения в золото (с 0% до 20%), юань (с 15% до 30%) и евро (с 35% до 40%).

Также в новой структуре ФНБ сократится доля британского фунта (5% вместо 10% ранее), доля иены останется на уровне 5%.