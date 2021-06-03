Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM В России нет административного регулирования цен и, хотя государство беспокоит их рост, оно использует для воздействия на него рыночные механизмы. Об этом 3 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления на сессии ПМЭФ.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем», — сказал он.

Также глава Минфина подчеркнул, что в данном случае не нужно «чересчур перегревать ситуацию».

«Да, нас беспокоит ситуация с высокими ценами, беспокоит. Но есть много рыночных инструментов, которыми мы работаем. У нас достаточно механизмов», — добавил Силуанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания инвестсоглашений в рамках ПМЭФ заявил, что экономика России выходит из сложной ситуации, вызванной пандемией COVID-19.