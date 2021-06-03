Пекин, , 15:42 — REGNUM На китайском авторынке появился недорогой электрический субкомпактный внедорожник Hengrun HRS1. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Длина новинки равна 3560 мм, ширина составляет 1610 мм, а высота — 1705 мм. При этом колёсная база машины равна 2250 мм. Также электромобиль имеет довольно большой клиренс.

Под капотом HRS1 функционирует электромотор, установленный на задней оси. Его производительность составляет 44 л. с. (32 кВт). Он питается от литий-железо-фосфатного аккумулятора ёмкостью 28,2 кВт-ч. Эта батарея позволяет автомобилю проехать на одном заряде 305 км.

Самая дешёвая комплектация внедорожника в КНР стоит 49,8 тыс. юаней (около 570 тыс. рублей). Стоит отметить, что несмотря на скромную стоимость это полноценный автомобиль, у которого есть допуск на дороги общего пользования.

Напомним, по итогам апреля нынешнего года на российском авторынке было куплено 10 272 авто китайских марок, а годом ранее дилерам удалось реализовать за аналогичный месяц только 1531 такой автомобиль.

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