Пермь, 3 июня 2021, 15:40 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 98 заражений коронавирусом, что на один превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 3 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.
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С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 57 758 носителей коронавируса. Выздоровели 52 055 пермяков.
В больницах находятся 539 пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Из них 30 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Жертвами COVID-19 стали 2457 человек. За последние сутки подтвердили девять летальных исходов.