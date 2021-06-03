Брюссель, , 15:39 — REGNUM Larian Studios приобрела испанскую студию-разработчика видеоигр BlitWorks. Об этом 3 июня сообщает портал PCGamesN.

Теперь студия с офисом в Барселоне будет называться Larian Barcelona. Сообщается, что это уже седьмое игровое подразделение Larian Studios.

Напомним, что Larian — это бельгийская компания, наиболее известная по разработке проектов из серии Divinity: Original Sin. Сейчас она работает над Baldur's Gate 3.

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