Брюссель, 3 июня 2021, 15:39 — REGNUM Larian Studios приобрела испанскую студию-разработчика видеоигр BlitWorks. Об этом 3 июня сообщает портал PCGamesN.
Теперь студия с офисом в Барселоне будет называться Larian Barcelona. Сообщается, что это уже седьмое игровое подразделение Larian Studios.
Напомним, что Larian — это бельгийская компания, наиболее известная по разработке проектов из серии Divinity: Original Sin. Сейчас она работает над Baldur's Gate 3.
Читайте ранее в этом сюжете: В расхваленную критиками Half-Life: Alyx теперь можно сыграть по сети