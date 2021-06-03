Уфа, , 15:44 — REGNUM В расширение производства керамической плитки в Башкирии намерены вложить 6,3 млрд рублей. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба главы республики.

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Сообщается, что 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума глава республики Радий Хабиров подписал с компанией Lasselsberger соглашение о намерениях по расширению производства в Башкирии.

Отмечается, что общий объем инвестиций на реализацию данного проекта составляет 6,3 млрд рублей. Его планируют реализовать до 2026 года. В результате будет увеличен объём выпуска керамической плитки на 10 млн кв. метров ежегодно и созданы 270 новых рабочих мест.

«Башкортостан очень дружелюбен и открыт для инвестиций, поэтому мы локализуем здесь проекты компании. Уверен, что соглашение поможет развитию нашего бизнеса. Для республики оно даст новые рабочие места. Мы уверены, что Башкортостан всегда поможет в решении возникающих вопросов», — приводит пресс-служба слова представителя инвестора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия получит 11,6 млрд рублей на строительство Восточного выезда из Уфы.