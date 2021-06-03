Варшава, , 15:39 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 3 июня опубликовал на странице в соцсети Twitter сообщение, в котором отметил тенденцию дальнейшего спада уровня заражаемости коронавирусной инфекции в стране.

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«Уже семь дней подряд мы фиксируем, чем число новых заражений SARS-CoV-2 в Польше за сутки не превышает одну тысячу. Такая тенденция впервые с начала сентября прошлого года. Это очень оптимистичная ситуация», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.

Новый этап снятия ограничений в Польше ожидается 26 июня.