Москва, 13 июня, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Мирза Агамурад оглы Джабиев (1925−1978) по собственной инициативе вступил в ряды Красной армии.

6 Мирза Агамурад оглы Джабиев

В феврале 1944 года прикрыл собой от осколков мины командира батальона и, несмотря на ранения, вынес его из-под огня. Был награжден орденом Славы 3-й степени.

В том же году окончил офицерские курсы. Весной 1945 года в звании лейтенанта командовал взводом 806-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии в 43-й армии.

6 апреля во время штурма форта № 5 Кёнигсберга во главе группы красноармейцев прорвался за крепостные стены и спустя сутки ожесточенного боя, в ходе которого Мирза Агамурад оглы был вновь ранен, поднял знамя над захваченной твердыней.

В дальнейших уличных схватках в городе его взвод штурмом взял еще несколько зданий, уничтожил ряд огневых точек, около 100 солдат и офицеров противника, а также захватил большое количество техники. Джабиев лично уничтожил 8 и взял в плен 13 неприятельских военнослужащих.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года лейтенант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6280).

Воин демобилизовался в звании капитана на следующий год после Победы. Вернулся в родной Астаринский район (Азербайджан), где после окончания сельскохозяйственного техникума работал в местной администрации.