Москва, 13 июня, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Антонина Васильевна Петрова (1915−1941) добровольцем пошла на войну. В августе 1941 года ее зачислили санитаркой в сформированный в Луге истребительный батальон, занимавшийся разведывательно-диверсионной деятельностью в тылу противника.

Антонина Васильевна Петрова

После оккупации города она присоединилась к 2-му лужскому партизанскому отряду, в котором стала разведчицей. Одновременно принимала участие практически во всех операциях, которые проводили «лесные солдаты». Ими, в частности, был совершен успешный налет на местечко Железо, где в здании школы размещалась хозяйственная часть немцев. Также отряд взорвал 6 мостов, в том числе на железной дороге Ленинград-Витебск, являвшейся стратегической магистралью для группы армий «Север».

Именно Петрова получила данные о точном времени контрпартизанской операции противника, что позволило вывести народных мстителей из-под удара и избежать их гибели.

Тем не менее карателям удалось установить новое место дислокации партизан. Ситуация усугублялась еще и тем, что отряд был небольшой, всего 27 человек, часть из которых, по свидетельству одного из руководителей местного подполья Ивана Дмитриевича Дмитриева, отправилась на задание. На момент боя, произошедшего 4 ноября 1941 года, на базе находилось 12 (по другим сведениям 11) бойцов. По свидетельству выживших, Антонина Васильевна первой заметила противника и сражалась до последнего патрона.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1942 года Антонине Васильевне Петровой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.