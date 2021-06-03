Тула, 3 июня, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по убою, хранению и переработке мяса свинины мощностью 4,2 млн голов в год в Тульской области» подписали губернатор Алексей Дюмин, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Алексей Матвеев и председатель правления ПАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов. Подписание состоялось в присутствии президента РФ Владимира Путина на XXIV Петербургском международном экономическом форуме 3 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Объем инвестиций оценивается в сумму порядка 48 млрд рублей, будет создано 2 200 новых рабочих мест.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Подписание соглашения

Также подписано соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по строительству завода по переработке птицы. Объём инвестиций в строительство завода составит 8,4 млрд рублей, планируется создать тысячу новых рабочих мест.

«Соглашение предусматривает создание кластера по переработке мясной продукции с объёмом инвестиций более 56 млрд рублей. А это около 3200 новых рабочих мест. Проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов». Это будет крупнейший мясоперерабатывающий кластер в России», — отметил Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что правительство области и он лично окажут компании необходимую поддержку для быстрой и эффективной реализации проектов.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»