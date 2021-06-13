Москва, 13 июня, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Григорий Феоктистович Щекотов (1924−1981) первоначально служил в запасном стрелковом полку Сибирского военного округа, а затем учился в Асиновском военно-пехотном училище.

Григорий Феоктистович Щекотов

На фронт вчерашний курсант прибыл в августе 1943 года. В звании сержанта командовал отделением 186-го стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии в 37-й армии.

Отличился в ходе форсирования Днепра, когда заменил командира взвода, и во время освобождения Правобережной Украины. 16 октября в бою за село Тарасо-Григорьевка (Днепропетровская область) Щекотов поднял своих бойцов в атаку. В это время появился средний танк противника. Как отмечалось в представлении к званию Героя Советского Союза, сержант с расстояния 15−20 метров третьим выстрелом подбил его из противотанкового ружья. В бою за село Рублевка получил приказ уничтожить огневую точку, блокирующую продвижение войск. Григорий Феоктистович направил взвод в обход, а сам, рискуя жизнью, ворвался во вражеский окоп и уничтожил пулеметчика.

Тогда же Щекотов получил звание младшего лейтенанта, а спустя несколько дней, 29 октября, раненым попал в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года воину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6364).

В апреле 1945 года бежал из плена и после прохождения необходимой спецпроверки был уволен в запас. Жил сначала в Житомире, а потом перебрался на Сахалин, где трудился шофером. В конце жизни вновь вернулся в Житомир, работал автомехаником.