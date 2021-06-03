Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано дополнительное соглашение, которое увеличивает на 1,5 млрд рублей лимит кредитной линии на финансирование строительства новой развязки платной трассы Западного скоростного диаметра (ЗСД).

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Документ подписан генеральным директором АО «ЗСД» Дмитрием Карликом и заместителем председателя правления Евразийского банка развития Денисом Ильиным в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению с Евразийским банком развития увеличивается лимит кредитной линии на финансирование строительства первого пускового комплекса транспортной развязки ЗСД в районе Шкиперского протока. Планируется выделение АО «ЗСД» 1,5 млрд рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что данная транспортная развязка обеспечит подключение намывных территорий Васильевского острова к автомобильной дороге ЗСД. Создание развязки окажет позитивное влияние на развитие транспортной доступности намывных территорий Васильевского острова и порта «Морской фасад». Завершить проект предполагается за два-три года.

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