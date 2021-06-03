Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Группа энтузиастов разработала модификацию, которая позволяет нескольким геймерам играть в Half-Life: Alyx по сети. Об этом сообщает портал PCGamesN.

При использовании модификации другой игрок присоединится к сессии в виде летающего дрона. Так он сможет помогать в решение различных задач.

Half-Life: Alyx — это игра от компании Valve, разработанная специально для устройств виртуальной реальности. Она была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

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