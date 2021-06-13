Москва, 13 июня, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Михаил Федорович Иванов (1912−1988) был кадровым военным. Служил с 1929 года. После окончания Сумского артиллерийского училища имени М. В. Фрунзе несколько лет преподавал в нем. Перед войной окончил Военную академию имени Ф. Э. Дзержинского и получил направление для дальнейшего прохождения службы в Среднеазиатский военный округ.

Михаил Федорович Иванов

В действующей армии с апреля 1943 года. Осенью того же года в звании майора командовал 272-м гвардейским минометным полком реактивной артиллерии 6-го гвардейского танкового корпуса в 3-й гвардейской танковой армии.

22 сентября с наступлением темноты в числе первых под непрерывным огнем и бомбежкой противника на самодельных плотах переправил через Днепр два дивизиона «катюш», тем самым обеспечив огневое прикрытие плацдарма.

Неделю спустя, в результате контратаки немцев, полк попал в окружение. Иванов, находясь с группой бойцов в самой гуще схватки и отстреливаясь от наседавших гитлеровцев, умело руководил боем. В критический момент Михаил Федорович повел в атаку своих бойцов. В результате его грамотного командования полк удержал позицию, уничтожив до 200 неприятельских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года гвардии майору было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2097).

После войны Иванов продолжал службу в армии. В 1955 году окончил Высшие академические курсы при Военной артиллерийской командной академии. Вышел в запас в звании полковника в 1959 году. Жил в Калининграде. Работал в техническом институте рыбной промышленности и хозяйства.