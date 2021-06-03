Москва, , 15:33 — REGNUM Евросоюз расшил список стран, граждане которых могут посещать ЕС с необязательными поездками, сообщает Reutets.

К списку из восьми стран добавили Японию. России по-прежнему нет в указанном списке. Страны ЕС свободно можно посещать гражданам Австрилии, Израиля, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда.

Несмотря на общее решение ЕС, отельные страны могут потребовать от въезжающих отрицательного теста на коронавирус или прохождение карантина.

Отметим, список стран, для которых открыты границы ЕС, каждые 15 дней рассматривает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

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