Оренбург, , 15:32 — REGNUM В Оренбургской области выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее, сообщает 3 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число заражённых оренбуржцев достигло 44 466. На 100 тыс. населения приходится 2268,76 факта заболевания.

С начала пандемии от болезни излечились 40 892 человека. На сегодняшний день в больницах находятся 424 пациента с COVID-19. Состояние 154 человек медики оценивают как тяжелое.

В регионе зарегистрировано 994 летальных случая от коронавирусной инфекции, в том числе пять смертей подтверждено за последние сутки.