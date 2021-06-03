Москва, , 15:32 — REGNUM Если это, конечно, не подготовка общественного мнения к повышению налогов (все же помнят, что и колбаса в СССР дорожала не сама по себе, а исключительно по просьбам трудящихся), то в целом устремления российских граждан понять можно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Народ устал от социальной несправедливости и от колоссального разрыва в доходах между богатыми и бедными.

И если те, кто зарабатывает относительно прилично, и готов поделиться частью своего дохода с бедными (за счет умеренного увеличения налогов), то вот отсутствие необлагаемого налогом дохода в стране, где почти 20 млн человек живет за чертой бедности — это действительно некрасиво.

Надеюсь, мнение, высказанное респондентами в ходе опроса, было действительно искренним. Смотреть больно, как, к примеру, одинокая многодетная мать, зарабатывая минимально допустимые законом 12 тыс. 790 руб. в месяц (а иногда и меньше — если оформлена не на полную занятость), практически всё тут же отдаёт обратно государству в виде налогов, ЖКХ и резко взлетевших цен.

С другой стороны, следует учитывать, что подобные опросы не дают абсолютно точную картину происходящего. Во-первых, выборка сама по себе относительно невелика — всего 1600 человек.

Во-вторых, опрос проводился по телефону. А как показывает опыт, при телефонных опросах мы все гораздо добрее и щедрее, чем в реальной жизни.

Одно дело — ответить по телефону неизвестному тебе человеку, что ты готов к увеличению налогов ради борьбы с бедностью. И совсем другое дело — фактически отдать часть своего дохода. Увы, но это практически неизбежный минус удаленных опросов», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, более высокие налоги для того, чтобы государство в большей степени поддерживало бедных, готовы платить 54% жителей России 54%.

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