Махачкала, , 15:32 — REGNUM В Дагестане подвели итоги предварительного голосования за кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму от «Единой России». По партийным спискам больше всего голосов в Дагестане набрал директор Сергокалинской школы №2 Нурбаганд Нурбагандов. Отец Героя России Магомеда Нурбагандова, погибшего от рук боевиков в 2016 году, набрал 48 603 голоса.

По Северному одномандатному избирательному округу победил заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии, генерал-майор Абдулхаким Гаджиев, за которого проголосовали 81 330 человек. Депутат Госдумы Марад Гаджиев, стал первым в Центральном одномандатном округе, набрав 44 128 голосов.

В Южном округе победил постоянный представитель Дагестана при президенте России Джамаладин Гасанов, набравший 70 510 голосов избирателей.