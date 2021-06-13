Москва, 13 июня, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Африкан Иванович Вотинов (1918−1967) к началу войны служил старшиной пограничного катера на Камчатке. На фронте воевал с августа 1942 года, правда, не на море, а на суше в пехоте. Был трижды ранен.

Африкан Иванович Вотинов

С июня 1944 года в звании старшего сержанта командовал отделением 143-го стрелкового полка 224-й стрелковой дивизии в 59-й армии.

Во время взятия островов в Выборгском заливе утром 4 июля 1944 года Вотинов со своими бойцами захватил плацдарм на острове Сурнион-Саари, тем самым обеспечив высадку основных сил без потерь. Когда в последовавшем бою тяжело ранило командира взвода, а финские подразделения перешли в контратаку, Африкан Иванович принял командование на себя и, бросившись с красноармейцами вперед, отбил натиск. Сам Вотинов уничтожил 8 солдат и 1 офицера противника.

В дальнейшем десантники переправились через пролив и высадились на остров Эсси-Саари. Когда одна из рот была прижата к земле сильным огнем противника, Вотинов со своим взводом атаковал финнов с фланга, забросав гранатами дома, откуда велся наиболее сильный огонь. 6 июля взвод участвовал в освобождении острова Ракха-Саари, а в конце операции отрезал путь противнику к отступлению.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4716).

Осенью 1945 года Вотинов демобилизовался. Однако через год вновь поступил на сверхсрочную службу на катера погранвойск. В 1956 году он в звании старшины был демобилизован. Проживал в Томске. С 1958 года он работал механиком в лаборатории телевидения Томского политехнического института, затем сотрудником кафедры радиопередающих устройств в институте радиоэлектроники и электронной техники.