Тирасполь, , 15:34 — REGNUM В Тирасполь прибыла делегация посредников и наблюдателей процесса по разрешению приднестровского конфликта. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба главы Приднестровья.

Сообщается, что в делегацию вошли 20 участников. Среди них есть представители России, Украины, США и ОБСЕ. Встреча будет проходить в два этапа: сначала с членами делегации встретится глава Приднестровья Вадим Красносельский, потом — представители общественности.

«Перечень актуальных для приднестровской стороны вопросов структурирован. В нем обозначены как темы, имеющие продолжительную и достаточно насыщенную историю, так и новые аспекты переговорного процесса, требующие детального обсуждения и принятия решений», — отметили в пресс-службе.

Ранее делегация посетила Молдавию, где встретилась с президентом республики Майей Санду.

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