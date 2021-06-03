Москва, 3 июня, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Заявления Праги о том, что Москва якобы должна выплатить чешской стороне компенсацию за ущерб, который был причинен в 2014 году взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице, являются не поддающимися рациональному объяснению. Об этом 3 июня говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который приводит пресс-служба российского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«В последнее время из Праги применительно к российско-чешским отношениям продолжают звучать заявления, которым сложно найти рациональное объяснение», — говорится в комментарии.

Также в нем указывается, что чешская сторона договорилась уже до того, что Россия якобы должна выплатить ей «миллиардную компенсацию» за последствия инцидента, расследование которого не закончено, а в версиях причин произошедшего не могут разобраться сами чешские власти.

«Хотелось бы отметить, что попытки перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву, задействовав абсурдные аргументы, выглядят неуклюже», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Кроме этого, Захарова уточнила, что «начало деструктивному действу» было положено властями Чехии, на протяжении нескольких лет планомерно осложнявших работу посольства России, «изощряясь в изобретении всевозможных препон его нормальному функционированию».

Помимо этого, отмечается, что про Венскую конвенцию никто в МИД Чехии не вспоминал «и слышать не хотел», а затем в апреле 2020 года «последовала циничная вакханалия со сносом памятника освободителю Праги маршалу Советского Союза И. С. Коневу», высылка двух сотрудников посольства РФ, которые якобы планировали отравление мэра Праги, а затем «захватывающий сюжет» про взрывы во Врбетице.

«Чешская сторона окончательно запуталась в собственных измышлениях. Посмотрим, возобладает ли разум в конце концов у наших партнеров», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попадания в список недружественных стран России другим государствам поможет избежать только диалог на основе равноправия, уважения и закона.