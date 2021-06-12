Москва, 12 июня, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Михаил Кузьмич Кузьмин (1915−1941) был призван в армию в 1937 году. Спустя два года он решил остаться на сверхсрочную. Служил в танковых войсках на политических должностях.

Михаил Кузьмич Кузьмин

Война застала Кузьмина в Латвийской ССР. Боевое крещение получил под городом Даугавпилсом. Там, так как его 46-я танковая дивизия не успела получить бронетехнику, она использовалась как мотострелковая. В конце августа 1941 года дивизию вывели в резерв, и на ее основе сформировали 46-ю танковую бригаду.

Кузьмин в звании политрука (старшего лейтенанта) служил комиссаром танковой роты 46-го танкового полка 46-й танковой бригады в 4-й отдельной армии. Участвовал в Тихвинской наступательной операции (10 ноября — 30 декабря 1941 г.).

29 ноября во время атаки неприятельских позиций в районе Кордон Спасский (Тихвинский район Ленинградской области) он находился в головном танке КВ-2. Прямым попаданием снаряда машина была подбита, а весь экипаж, кроме Кузьмина, исполнявшего обязанности артиллериста, погиб. Михаил Кузьмич продолжал вести огонь по окружившим его гитлеровцам из зенитного пулемета, а затем отбивался гранатами до последней возможности…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941 года политруку было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.