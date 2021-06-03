Редвуд-Сити, США, , 15:28 — REGNUM Новым генеральным менеджером франшизы Battlefield станет Байрон Бид, ранее ответственный за игры из серии Call of Duty. Об этом сообщило издание VGC.

Electronic Arts заявила, что этот шаг «свидетельствует о стратегической долгосрочной приверженности развитию франшизы». До этого назначения Бид работал в Activision Blizzard, отвечая за развитие франшиз Destiny и Call of Duty.

Напомним, что Call of Duty — это серия шутеров с видом от первого лица, издателем которой выступает компания Activision. Последняя игра франшизы вышла в 2020 году.

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