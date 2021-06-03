Москва, , 15:31 — REGNUM Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным по делу о пропаганде запрещённых веществ в его видеоклипах. Об этом 3 июня сообщает ТАСС.

Суд назначил административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Однако музыкант планирует обжаловать это решение — об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин. «Фактически нам не дали никакой возможности доказать невиновность Алишера и сделать процесс открытым, допустив СМИ. Будем обжаловать», — сказал правозащитник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) отрицал свою вину. «Я абсолютно невиновен, и мы сегодня это докажем, если суд будет честным и справедливым», — объявил артист.

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