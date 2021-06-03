Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM В Екатеринбурге фонтан у Главпочтамта залил пешеходную зону на проспекте Ленина, сообщают местные жители.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга уточнили журналистам, что неизвестные выкрутили форсунки, из-за чего струя лилась не в чашу, а прямо на асфальт. Из-за этого образовался небольшой потоп.

Позже коммунальные рабочие прибыли на место происшествия, выключили воду и вернули правильное расположение форсунок. Фонтан вновь заработал в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон фонтанов в 2021 году стартовал в Екатеринбурге с 12 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге стартовал сезон фонтанов