Уфа, , 15:30 — REGNUM 11,6 млрд рублей получит Башкирия на строительство Восточного выезда из Уфы. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба главы республики.

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Сообщается, что 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума главой Башкирии Радием Хабировым, председателем госкорпорации развития ВЭБ. РФ Игорем Шуваловым и главой — председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным было подписано соглашение по проекту строительства Восточного выезда из Уфы на трассу федерального значения М-5 «Урал».

"Документ открывает доступ к кредитным средствам в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Сумма кредитного лимита, предоставляемого ВТБ и ВЭБ. РФ, составляет 11,6 млрд рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в рамках реализации данного проекта будет завершено возведение автодорожного тоннеля протяженностью свыше 1,2 км, закончено строительство мостового перехода через реку Уфу с эстакадой длиной более 2,6 км. Также планируется обустроить участок платной скоростной автодороги с прямым выходом на трассу М-5 протяженность 10 км.

«Восточный выезд строят в рамках концессионного соглашения между ООО «Башкирская концессионная компания» (входит в ВТБ Инфраструктурный Холдинг) и Башкортостаном на принципах государственно-частного партнёрства. Срок концессии — 25 лет. Восточный выезд позволит соединить центральную часть Уфы с федеральной трассой М-5 «Урал». Это значительно улучшит транспортную инфраструктуру столицы Башкортостана и автомобильное сообщение между трассами М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году», — пояснили в пресс-службе главы региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с послом Израиля в России Александром Бен Цви, на которой обсуждался вопрос открытия прямого авиарейса из Уфы в Тель-Авив.