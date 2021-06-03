Пекин, , 15:28 — REGNUM Китайская компания Kandi Technologies Group представила прототип электрического внедорожника Kandi K32. Об этом сообщает портал Motor.

Всего на заводе в Хайнане было выпущено пять прототипов Kandi K32. Машины, которые относятся к классу Side-by-side или UTV (класс внедорожных транспортных средств, представляющих собой квадроциклы с рулевым управлением автомобильного типа и с рядным), предназначены для американского авторынка. Компания Kandi планирует начать продажи K32 в США в 2021 году.

Новинка оснащается электрическим приводом и обладает необычной для своего класса закрытой кабиной. Причем внутри модели установлены кондиционер и мультимедиа.

На одном заряде аккумулятора Kandi K32 может проехать почти 100 км (по циклу NEDC). Длина мотовездехода составляет 5,5 м, ширина — 1,8 м, а высота — более двух метров.

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