Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Экономика России выходит из сложной ситуации, вызванной пандемией COVID-19. Об этом 3 июня заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания инвестсоглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент России Владимир Путин к ходе церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (в режиме видеоконференции) Kremlin.ru

«В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — сказал глава государства, обращаясь к участникам церемонии.

Российский лидер выразил уверенность, что предприниматели знают о положении дел в экономике страны лучше, чем кто-либо, поскольку у них есть практическая работа ежедневно.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 июня, Владимир Путин и президент Группы Всемирного банка Дэвид Мэлпасс обсудили по телефону перспективы финансирования Всемирным банком проектов по модернизации экономики, соцсферы и инфраструктуры России, расширению использования цифровых технологий в РФ.

Москва готова помочь банку реализовать программы помощи в вакцинации жителей «развивающихся стран», подчеркнул Путин. Он также обсудил с Мэлпассом сотрудничество в таких сферах, как обеспечение продовольственной безопасности и климатические вопросы.

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