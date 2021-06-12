Москва, 12 июня, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Михаил Иванович Евтеев (1920−1971) еще до службы в армии увлекался авиацией. Молодой человек, работая слесарем в столичном тресте «Союзмонтаж», прилежно посещал занятия в аэроклубе. После призыва он окончил Борисоглебскую военную авиационную школу, став летчиком-истребителем. Принял участие в Советско-финской войне.

Михаил Иванович Евтеев

В Великую Отечественную воевал с первого дня. Свой счет побед открыл 2 августа 1941 года, сбив Ме-110.

Осенью 1943 года в звании капитана командовал эскадрильей 11-го гвардейского истребительного авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса Ленинградской армии ПВО. К этому времени Евтеев совершил 285 боевых вылетов, приняв участие в 65 воздушных боях. Михаил Иванович сбил 10 самолетов противника лично и еще 6 в составе группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года гвардии капитан был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 1756).

Всего за время войны Евтеев совершил 296 боевых вылетов. Сбил 13 (по другим сведениям 12) самолетов лично и 9 в составе группы.

После Победы продолжил службу в армии. Окончил Высшую школу штурманов ВВС. Вышел в запас в 1953 году в звании полковника. Жил в Ленинграде.