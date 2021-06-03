Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Процесс дедолларизации носит в России постоянный характер. Об этом 3 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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«Я только могу сказать, что процесс дедолларизации постоянный, он сейчас уже виден невооруженным глазом, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — И этот процесс дедолларизации имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты».

При этом Песков переадресовал в правительство РФ вопрос об отказе России от доллара США в ФНБ.

«Это не должен пояснять Кремль, это должно пояснять правительство», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, изменения в структуре ФНБ Министерство финансов РФ анонсировал в феврале 2021 года. 3 июня глава федерального ведомства Антон Силуанов заявил, что министерство в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото. Новая структура ФНБ будет выглядеть следующим образом: доллар — 0% (ранее 35%), евро — 40% (ранее 35%), юань — 30% (ранее 15%), золото — 20% (ранее 0%), британский фунт — 5% (ранее 10%), йена — 5% (как и раньше).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин приветствовал решение Минфина выйти из доллара в структуре Фонда национального благосостояния и назвал его последовательным шагом, «укрепляющим финансово-экономический суверенитет России».