Токио, , 15:23 — REGNUM Sony расширит команду разработчиков Asobi Team, ответственную за создание Astro's Playroom. Об этом сообщается 3 июня в официальном блоге PlayStation.

Разработчики представила обновлённый логотип студии и заявили о своей готовности вести собственные аккаунты в социальных сетях. В ближайшее время Asobi Team продолжит работать над играми-эксклюзивами консоли PlayStation.

Напомним, что Astro's Playroom — это трёхмерный платформер, предустановленный в консоль PlayStation 5. Игра разрабатывалась специально для демонстрации различных возможностей контроллера DualSense.

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