Калуга, 3 июня, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Калуге 3 июня начала работу межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы реализации и защиты прав человека и гражданина: практика регионов». Ее организатором выступил уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

Пресс-служба правительства Калужской области Российские омбудсмены обсуждают в Калуге совершенствование защиты прав

Обобщить передовой опыт, обменяться собственными наработками правозащитной деятельности и выработать практические рекомендации по совершенствованию системы защиты прав граждан в областном центре собрались правозащитники из субъектов Центрального федерального округа и других регионов страны.

Гостями и участниками научно-практической конференции стали более 55 человек. В ее работе также участвуют представители аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Илья Чечельницкий и Сергей Харитонов, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова, первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Виктор Бабурин, представители профильных ведомств и территориальных структур федеральных органов власти области.

Игорь Князев зачитал приветствие полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева в адрес организаторов и участников конференции. В нем, в частности, говорится: «Деятельность уполномоченного по правам человека способствует формированию правового государства и развитию институтов гражданского общества, помогает людям в трудных жизненных ситуациях найти поддержку и понимание, получить юридическую помощь. Высокому уровню правозащитной деятельности содействует ваше стремление как профессионалов регулярно встречаться, обсуждать проблемные вопросы и делиться ценным опытом. Важно, что появилась возможность проводить очные встречи, восполнить дефицит личного общения, возникший за последние годы. Желаю вам интересного общения, содержательных дискуссий, плодотворной работы и всего самого наилучшего».

Конструктивного общения участникам мероприятия пожелала Карина Башкатова. В своем приветственном слове она отметила, что пандемия новой коронавирусной инфекции проверила на стойкость не только экономические и политические системы страны, но и механизмы реализации и защиты основных прав и свобод человека. Институт уполномоченного по правам человека в этот период стал особенно востребован, в том числе в Калужской области. Практика показала, соблюдение прав человека в период пандемии требует повышенной роли правозащитных институтов, как государственных, так и негосударственных, включения их в составы оперативных штабов. Требуется координация действий правозащитных структур для обмена информацией, доведения ее до общественности и органов власти. По словам Карины Башкатовой, институт уполномоченного по правам человека в Калужской области за 18 лет работы доказал свою необходимость и стал надежным связующим звеном между населением и властью.

Пресс-служба правительства Калужской области Российские омбудсмены обсуждают в Калуге совершенствование защиты прав

Говоря об актуальности темы конференции, заместитель губернатора отметила, что у регионов своя специфика, но проблемы зачастую у всех общие, в том числе в отношении соблюдения прав человека. Карина Башкатова выразила уверенность в том, что обмен опытом и эффективными практиками позволит найти наиболее эффективные решения.

В рамках конференции запланировано рассмотрение отдельных проблем реализации жилищных и трудовых прав граждан, в том числе, с учетом новых реалий — в период пандемии новой коронавирусной инфекции; вопросов роста долговой нагрузки граждан; проблем социальной поддержки осужденных и практики соблюдения прав граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Уполномоченные поделятся опытом использования судебной формы защиты прав граждан. По итогам конференции будут выработаны рекомендации по совершенствованию правозащитной системы и внесению изменений в федеральное законодательство.