Москва, 12 июня, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Андрей Иванович Шевченко (1925−1996) воевал с 1943 года.

Андрей Иванович Шевченко

Служил в звании сержанта командиром отделения 4-й стрелковой роты 1055-го стрелкового полка 297-й стрелковой дивизии в 7-й гвардейской армии.

Во время боев по взятию города Чонград (медье Чонград, юг Венгрии) в октябре 1944 года одним из первых ворвался в него, уничтожил 4 солдат противника и 2 взял в плен. Был награжден медалью «За отвагу».

Спустя несколько дней, пробравшись во вражеский тыл, совершил успешную диверсию на аэродроме в районе города Кечкемет (медье Бач-Кишкун), в результате чего были сожжены 6 самолетов.

23 октября, в ходе форсирования Тисы, Андрей Иванович первым достиг вражеского берега и, несмотря на плотный заградительный огонь, из пулемета в течение 4 часов прикрывал переправу наших войск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 3758).

После Победы Шевченко продолжил службу в армии. Вышел в запас в звании старшины в 1966 году. Возвратился в Ворошиловград (ныне Луганск), откуда уходил на войну. Работал старшим инженером «Облмежколхоздорстроя» треста «Агродорстрой».