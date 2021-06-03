Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде РАНХиГС состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и правительством Удмуртии, направленного на установление эффективного сотрудничества.

Подписи под документом поставили глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено для развития социальных лифтов, инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан, обеспечения распространения лучших практик в области выявления и поддержки талантов.

Соглашение будет способствовать региону в реализации 7 пункта «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» Указа Президента РФ от 4 февраля 2021 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

«Жители Удмуртии активно участвуют в проектах платформы «Россия — страна возможностей» и добиваются высоких результатов. Так в прошлом году в международном конкурсе «Мой первый бизнес» финалистами стали три команды школьников из республики, а победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» Михаил Хомич был назначен заместителем Председателя правительства Удмуртии. Ижевск уже традиционно становится центром проведения очных мероприятий конкурса «Цифровой прорыв». В 2019 году в столице Удмуртии прошел один из полуфинальных хакатонов, а в этом году — коворкинг тематического хакатона «Образование. Развитие кадров». И, конечно, особого внимания заслуживают наши конкурсанты, принимающие участие в проектах, направленных на развитие и продвижение региона. Только в этом году более 2000 жителей республики подали заявки на участие в конкурсе «Моя страна — моя Россия». А в июне на финале конкурса «Мастера гостеприимства» мы будем болеть за тройку наших финалистов. Я уверен, что наше совместное сотрудничество позволит и дальше развивать проекты, способствующие процветанию региона, а также вдохновлять молодых людей на создание чего-то действительно важного и интересного», — отметил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«В проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей» с 2018 года приняло участие более 61 тысячи жителей Удмуртской Республики, 283 из них стали победителями. Профессионалы ежегодно пробуют себя в конкурсе «Лидеры России» — за это время республику представили почти 6 тысяч управленцев, студенты активно участвуют в олимпиаде «Я — профессионал» (всего 16 тысяч студентов). Среди школьников республики наиболее популярны конкурс для молодых предпринимателей «Мой первый бизнес» и проект «Большая перемена», на который только в первом сезоне было подано более 11 тысяч заявок от учащихся региона. Подписанное сегодня соглашение позволит не только развивать уже достигнутые результаты и эффективно работать в направлении постконкурсного сопровождения победителей, но и откроет перспективы для новых участников», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Удмуртии проектов и конкурсов АНО «Россия — страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предлагать новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи. Это может быть как введение дополнительных номинаций в уже существующие конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей», так и создание совершенно новых специализированных проектов, проведение совместных акций и мероприятий.

Кроме того, соглашение направлено на активное развитие сотрудничества Удмуртии и АНО «Россия — страна возможностей» в сфере коммуникаций, которое предполагает самый широкий спектр форматов, начиная от информирования жителей о возможности участия в проектах и конкурсах и заканчивая проведением пресс-мероприятий, круглых столов, спецпроектов в средствах массовой информации, приглашением к обсуждению результатов совместной работы лидеров общественного мнения.

В рамках работы по Соглашению в ближайшее время планируется подписание дорожной карты, в которой будет заявлен единый план мероприятий и отражены конкретные шаги по продвижению проектов платформы «Россия — страна возможностей» в Удмуртии, направленные на создание новых возможностей самореализации и укрепление социальных лифтов.