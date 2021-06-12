Москва, 12 июня, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Евгений Яковлевич Осипов (1913−1943) служил в ВМФ с 1931 по 1940 год, после чего его, курсанта 2-го курса Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова за недисциплинированность уволили в запас. Впрочем, в мае 1941 года моряка восстановили в кадрах и направили на Балтику помощником капитана подводной лодки Л-21.

Евгений Яковлевич Осипов

К концу года Осипов в звании капитан-лейтенанта уже сам командовал Щ-406, входившей в 3-й дивизион бригады подводных лодок Балтийского флота. За зиму-весну он завершил ремонт корабля и в июне совершил первый боевой поход.

Для скорейшего выхода в Балтийское море капитан нарушил привычные порядки и повел подлодку через минные поля на глубине погружения 50−60 метров, впервые применив тактику форсирования минных заграждений на глубинах, близких к глубине места плавания, но безопасных от донных мин. Следуя в район боевых действий, Щ-406 подверглась атаке вражеского бомбардировщика. Бомбовые разрывы вывели из строя электроуправление вертикальным и горизонтальными рулями. Экипаж корабля успешно устранил повреждения, не поднимаясь на поверхность, и продолжил выполнение боевой задачи. Находясь на позиции, Евгений Яковлевич активно искал конвои противника, смело заходил в прибрежные районы со сложной навигационной обстановкой. В результате он потопил 2 транспорта «Бенгт-Стуре» и «Агнес» и серьезно повредил парусно-моторную шхуну «Фидес».

В октябре Щ-406 добилась еще двух побед.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года капитан-лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 853). Сама же лодка была награждена орденом Красного Знамени.

28 мая 1943 года Щ-406 под командованием Евгения Яковлевича не вернулась из очередного похода. На момент своей гибели экипаж Осипова потопил, по одним данным, 5 транспортов, по другим — 3 и еще 2 серьезно повредил.