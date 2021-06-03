Москва, , 15:18 — REGNUM Складывается впечатление, что Банк России уже готов поставить себе в заслугу то, что его политика просто не помешает экономическому росту РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что экономическому росту помешает разгон инфляции, а не переход к нейтральной денежной политике.

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«Кто о чем, а ЦБ о финансовой бане, которую он хочет устроить всем экономическим субъектам на территории России, — сказал Ордов. — Посещение финансовой бани с целью стать чище — хоть и устаревший, но все-таки рациональный способ поддержания финансовой стабильности, но ЦБ РФ пытается всех затолкать в парилку для того, чтобы мы скинули «лишний финансовый вес». ЦБ РФ рост инфляции диагностирует как следствие лишнего финансового жирка, который надо «согнать» для достижения единственной светлой цели — инфляционного таргета».

Как подчеркнул Ордов, интересен и образ мысли, и способ их изложения главой ЦБ РФ.

«Ужесточение монетарной политики «не мешает экономическому росту»… То есть ЦБ уже готов поставить себе в заслугу меры, которые хотя бы не мешают развиваться экономике. А о том, чтобы отвечать за отсутствие мер, способствующих экономическому росту, вопрос вообще не стоит, — сказал Ордов. — Между тем инфляция в 5−6% явно не угрожает экономическому росту, а ужесточение денежно-кредитной политики точно не приведет к эффективному контролю над инфляционными факторами. В итоге кто и чем манипулирует в текущем спекулятивном режиме, остается логической головоломкой».

Ордов призвал не забывать, что в современном финансовом мире от центральных банков во многом зависит экономическое здоровье страны.

«И тут принцип Гиппократа «не навреди» должен заставить ЦБ РФ задуматься об ответственности за экономический рост уже 11 июня на ближайшем заседании по поводу ключевой ставки», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин объяснил, чего, по его мнению, добиваются шефы Минфина РФ и ЦБ РФ.

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