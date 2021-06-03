Москва, , 15:18 — REGNUM Призывая Россию сохранить транзит газа через Украину немецкие власти демонстрируют приверженность тому компромиссу, которого им удалось достичь с США, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

«Сохранение украинского транзита было одним из требований, которые выдвигала американская сторона. И его выполнение позволяет Германии в данном случае отстоять свои интересы, а Вашингтону — сохранить лицо.

Однако, полностью отказываться от использования украинской газотранспортной системы и российская сторона не планировала.

Газопровод «Северный поток — 2» строился для наращивания поставок российского газа в Европу, а не для того, чтобы насолить украинцам.

Другое дело, что при наличии столь широких альтернативных каналов украинская сторона уже не сможет навязывать своих условий по стоимости и объёмам транзита.

Ещё один вопрос, уже поднятый российской стороной — техническое состояние украинского газопровода.

Для обеспечения его бесперебойной работы требуются значительные инвестиции. Если в их отсутствие газопровод перестанет работать, это уже не будет проблемой России или Германии», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии надеются на сохранение транзита российского газа через Украину наряду с запуском газопровода «Северный поток — 2».

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