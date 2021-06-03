Кишинёв, , 15:27 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду 3 июня провела встречу с посредниками и наблюдателями процесса по разрешению приднестровского конфликта. Об этом молдавский лидер сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Санду отметила, что делегацию возглавлял специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ посол Томас Майер-Хартинг.

«Обсудили принципы решения приднестровского конфликта, который должен происходить мирно, через диалог, с учетом суверенитета и территориальной целостности Молдавии», — написала Санду.

Напомним, мирное урегулирование приднестровского конфликта началось с августа 1992 года. В течение 1996 и 1997 годов Молдавия и Приднестровье подписали ряд меморандумов о нормализации отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Приднестровья обвинил Молдавию в нарушении договорённостей