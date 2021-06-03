Липецк, , 15:17 — REGNUM Участие в сессии «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий» принял глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в рамках ПМЭФ-2021 3 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области. На сессии выступили министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, директор АИРР Иван Федотов, генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, руководитель Росреестра Олег Скуфинский, представители регионов.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов Пресс-служба администрации Липецкой области

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Обсуждались проекты в области комплексного развития территорий, строительства жилья и обеспечения инфраструктурного развития городов. В числе тем затрагивались инструменты, которые позволяют привлечь инвестиции в инфраструктуру и комплексное развитие территорий, а также меры, принимаемые Правительством РФ, которые повлияют на темпы строительства жилья. Как отмечалось, Липецкая область одной из первых поддержала изменения в федеральном законодательстве, касающиеся комплексного развития территорий.

«Мы проанализировали работу отраслей — ЖКХ, спорт, культура — определили, что мы хотим сделать. Для каждого объекта подобрали источники финансирования — кредиты, инфраструктурные облигации, средства нацпроектов. Уже начали подавать заявки. Мы очень рады возможностям, которые «ДОМ.РФ» и Правительство России нам предоставляют», — сказал на заседании Игорь Артамонов.

В Липецкой области в целях урегулирования процедуры комплексного развития территорий разработаны нормативные правовые акты. В Липецке уже готовится реализация проектов, в рамках которых планируется возведение более 320 тысяч квадратных метров жилья в ЖК «Европейский» и ЖК на улице Механизаторов в Липецке. Для реализации проекта будут привлечены инфраструктурные облигации, выпускаемые институтом развития «ДОМ.РФ». Их совокупная стоимость оценивается примерно в 15 млрд рублей. Обеспечение инфраструктурой каждого жилого комплекса потребует свыше 300 млн рублей. Также облигации «ДОМ.РФ» планируется привлечь для финансирования застройки нового микрорайона в Ельце, где намерены дополнительно возвести 87 тысяч квадратных метров жилья.

Всего объём инфраструктурных облигаций на строительство объектов по трём заявкам от региона оценивается в 2 млрд рублей, сумма инвестиций должна составить более 17,8 млрд рублей, что позволит ввести более 409 тысяч квадратных метров жилья.

Администрация Липецкой области прорабатывает возможность строительства общегородской инфраструктуры с использованием инфраструктурных облигаций или инструментов государственно-частного партнёрства. Ожидается, что первый облигационный заём Липецкая область получит уже в сентябре 2021 года.