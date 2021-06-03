Липецк, 3 июня 2021, 15:17 — REGNUM Участие в сессии «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий» принял глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в рамках ПМЭФ-2021 3 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области. На сессии выступили министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, директор АИРР Иван Федотов, генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, руководитель Росреестра Олег Скуфинский, представители регионов.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов
Пресс-служба администрации Липецкой области

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Обсуждались проекты в области комплексного развития территорий, строительства жилья и обеспечения инфраструктурного развития городов. В числе тем затрагивались инструменты, которые позволяют привлечь инвестиции в инфраструктуру и комплексное развитие территорий, а также меры, принимаемые Правительством РФ, которые повлияют на темпы строительства жилья. Как отмечалось, Липецкая область одной из первых поддержала изменения в федеральном законодательстве, касающиеся комплексного развития территорий.

«Мы проанализировали работу отраслей — ЖКХ, спорт, культура — определили, что мы хотим сделать. Для каждого объекта подобрали источники финансирования — кредиты, инфраструктурные облигации, средства нацпроектов. Уже начали подавать заявки. Мы очень рады возможностям, которые «ДОМ.РФ» и Правительство России нам предоставляют», — сказал на заседании Игорь Артамонов.

В Липецкой области в целях урегулирования процедуры комплексного развития территорий разработаны нормативные правовые акты. В Липецке уже готовится реализация проектов, в рамках которых планируется возведение более 320 тысяч квадратных метров жилья в ЖК «Европейский» и ЖК на улице Механизаторов в Липецке. Для реализации проекта будут привлечены инфраструктурные облигации, выпускаемые институтом развития «ДОМ.РФ». Их совокупная стоимость оценивается примерно в 15 млрд рублей. Обеспечение инфраструктурой каждого жилого комплекса потребует свыше 300 млн рублей. Также облигации «ДОМ.РФ» планируется привлечь для финансирования застройки нового микрорайона в Ельце, где намерены дополнительно возвести 87 тысяч квадратных метров жилья.

Всего объём инфраструктурных облигаций на строительство объектов по трём заявкам от региона оценивается в 2 млрд рублей, сумма инвестиций должна составить более 17,8 млрд рублей, что позволит ввести более 409 тысяч квадратных метров жилья.

Администрация Липецкой области прорабатывает возможность строительства общегородской инфраструктуры с использованием инфраструктурных облигаций или инструментов государственно-частного партнёрства. Ожидается, что первый облигационный заём Липецкая область получит уже в сентябре 2021 года.