Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Американский стриминговый сервис Netflix приобрёл права на показ российского фильма «Чернобыль». Об этом сообщил его режиссёр Данила Козловский в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPpgIyeD9l-/

«Начиная с сегодняшнего дня, фильм «ЧЕРНОБЫЛЬ» на NETFLIX! Честно говоря, об этом мы знали ещё зимой», — признался Козловский. Режиссёр отмечает, что к фильму «огромный интерес» со стороны зарубежных компаний, что позволило ему «окупиться ещё до выхода в российский прокат».

Ранее Netflix выкупил права на показ фильмов «Брат» и «Брат 2» режиссёра Алексея Балабанова. Киноленты доступны для просмотра на сервисе с 1 июня 2021 года.

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