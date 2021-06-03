Ульяновск, , 15:14 — REGNUM В Инзенском районе Ульяновской области вынесен приговор по делу об убийстве мужчины, которого расстреляли из ружья. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным правоохранителей, преступление было совершено 23 августа 2020 года, когда ульяновец вышел на прогулку с собакой. Его тело обнаружили через три недели закопанным в лесу недалеко от разъезда Юловка.

Следствие установило, что в день исчезновения у ульяновца произошёл конфликт с хозяином одного из домов, который расстрелял жертву из охотничьего ружья.

Приговор вынесен сегодня, 3 июня. Суд признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст.105 УК РФ), назначив 11 лет колонии строгого режима. Также приговором суда с него взыскано 2,2 млн рублей в пользу семьи погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске был вынесен приговор по делу об убийстве на Волжском косогоре. Тело нашли через полгода в окопе: следствие установило, его били лопатой и ножом.

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