Калуга, 3 июня, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений ПАО «Ростелеком» в настоящее время участвует в реализации в Калужской области 12 социально значимых цифровых проектов. В их числе «Система-112», «Сетевой город. Образование», «Электронное правительство», «Цифровизация сферы ЖКХ» и другие. О продолжении сотрудничества шла речь 3 июня на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским на площадке ХХIV Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским на площадке ХХIV Петербургского международного экономического форума

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В частности, обсуждался ход цифровизации областного здравоохранения. В его рамках осуществляется организация для медработников автоматизированных рабочих мест, ведётся модернизация локально-вычислительных сетей, оснащение медицинских организаций телемедицинскими системами и комплексами.

Речь также шла о реализации проекта «Цифровая образовательная среда». Планируется организовать в 335 общеобразовательных организациях региона доступ к сети Интернет, Wi-Fi (4 143 точки доступа) и проведены работы по оснащению на входных группах видеонаблюдения. Кроме того, Ростелеком займётся проектом, связанным с голосовой связью и обеспечением доступа в интернет для жителей 293 населенных пунктов области.