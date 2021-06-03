Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 15:12 — REGNUM В четверг, 3 июля, на площадке Петербургского международного экономического форума Общероссийский народный фронт заключил соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России». Его подписали руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов ипредседатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Соглашение направлено на сотрудничество организаций в области повышения уровня правовой культуры и просвещения граждан, решения социальных проблем и поддержки добровольчества.
У Народного фронта и Ассоциации юристов России уже есть опыт совместной работы. В рамках общероссийской акции #МыВместе команда Бюро расследований ОНФ и эксперты АЮР помогли защитить трудовые права гражданам, столкнувшимся с незаконным увольнением и задержкой зарплаты.