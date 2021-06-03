Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM В четверг, 3 июля, на площадке Петербургского международного экономического форума Общероссийский народный фронт заключил соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России». Его подписали руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов ипредседатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Соглашение направлено на сотрудничество организаций в области повышения уровня правовой культуры и просвещения граждан, решения социальных проблем и поддержки добровольчества.

У Народного фронта и Ассоциации юристов России уже есть опыт совместной работы. В рамках общероссийской акции #МыВместе команда Бюро расследований ОНФ и эксперты АЮР помогли защитить трудовые права гражданам, столкнувшимся с незаконным увольнением и задержкой зарплаты.

«В начале пандемии нам удалось совместно оказать юридическую поддержку многим людям, которые рассказали о трудовых спорах с работодателем на портале «Труд. ОНФ». В дальнейшем, уверен, наше сотрудничество также окажется полезным для граждан, как в рамках акции #МыВместе, так и в развитии других социально значимых инициатив», — отметил Михаил Кузнецов.

«Для нас большая честь подписать соглашение о сотрудничестве с ведущей общественной организацией, которая решает множество проблем граждан. Вопросы правового образования наших граждан, и, конечно, правовое обеспечение нормальной жизни населения — это то, чем мы совместно занимались и продолжим в том же направлении», — сказал Владимир Груздев.